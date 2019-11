© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

È una giornata importante in casa Napoli. Carlo Ancelotti, infatti, si presenterà in conferenza stampa ad Anfield e romperà il silenzio stampa cominciato dopo l'ultima sfida di Champions, quella giocata in casa contro il Salisburgo. "La resa dei conti", titola Tuttosport, che spiega anche che il club ha inviato le raccomandate ai 24 giocatori della rosa: dopo il match di Liverpool, si scoprirà l'importo delle multe annunciate.