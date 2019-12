Tra i profili graditi dal Napoli per aggiornare la rosa a centrocampo, resiste la candidatura di Stanislav Lobotka, di proprietà del Celta Vigo attualmente in zona retrocessione nella Liga. La clausola rescissoria è fissata a 50 milioni ma ci sono ampi margini per uno sconto superiore al 50% con il club spagnolo che potrebbe cederlo per meno di 25 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.