In casa Napoli torna in auge la trattativa per Hirving Lozano. L'affare è possibile anche perché alcune delle formazioni rivali nella corsa al messicano sembrano essersi defilate. Il Corriere del Mezzogiorno in edicola spiega che l'agente Mino Raiola aveva un’intesa di massima con il Paris Saint-Germain ma il club francese sembra non più interessato come un tempo. Anche il Valencia ha mostrato interesse per il calciatore del PSV Eindhoven, tuttavia i pericoli principali arrivano dalla Premier League. Il Manchester United su tutti, ma anche il Tottenham resta sulle sue tracce.

Previsto un summit. Stando al quotidiano la settimana prossima è in programma un incontro tra il Napoli e il gruppo Raiola. Si parlerà del futuro di Lorenzo Insigne, di suo fratello Roberto ma sarà anche l'occasione per parlare di Lozano e perché no, per concretizzare l'accelerazione azzurra.