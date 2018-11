Napoli, resta la suggestione Cavani: occasione se il PSG viene eliminato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Rosa definita fino a giugno". In conferenza stampa c'è stata una sostanziale chiusura di Carlo Ancelotti ad eventuali colpi per il mercato di gennaio, Edinson Cavani compreso. A Napoli lo sognano, a Carletto farebbe piacere allenarlo, però mica è facile. Ma, stando a quanto riferito da Sky Sport, la suggestione che porta all'ex azzurro resta a sarebbe alimentata ancor di più nel caso in cui proprio il Napoli dovesse eliminare il PSG dalla Champions League, ridimensionando la stagione dei francesi. A quel punto qualcosa cambierebbe, sia in casa Napoli che nella testa del Matador, che potrebbe diventare un'occasione da cogliere al volo.