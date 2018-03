Napoli, restyling Castelvolturno: il primo segnale di ADL a Sarri

Non c'è stato l'incontro tanto atteso tra De Laurentiis e Sarri per il rinnovo. In realtà chi conosce bene il tecnico aveva già ampiamente escluso la possibilità - anche con la pausa per le nazionali - di una situazione di questo tipo nel bel mezzo della lotta Scudetto. C'è stato sicuramente un contatto, è possibile un'indicazione di massima nel proseguire insieme o quanto meno un approccio sui punti su cui lavorare per arrivare alla condivisione del progetto, ma nulla di più per ora. A Castelvolturno, però, ADL s'è palesato, prima della partenza per gli States, anche se senza incrociare il tecnico.

Il presidente ha voluto definire in prima persona le linee guida per i miglioramenti del centro sportivo di Castelvolturno, necessari e prevedibili per un club d'alto livello, ma a cui pare tenga tanto proprio Maurizio Sarri. Dai campi di allenamento alle le sale interne e le strutture per il recupero degli infortunati (chieste per la verità già da Benitez), che potrebbero a questo punto completarsi a fine stagione in modo da cambiare volto al centro che da oltre dieci anni ospita il club partenopeo.

Un possibile primo passo, in attesa di definire insieme le scelte tecniche: il club ha blindato praticamente l'intera rosa con i rinnovi e con 66mln di utili nell'ultimo bilancio non ha bisogno di cedere, ma dovrà eventualmente sostituire al meglio alcuni elementi (oltre a Maggio e Reina, in scadenza) che inevitabilmente avranno sollecitazioni importanti dal mercato internazionale. Il passaggio ulteriore è poi il rafforzamento dell'organico per poter gestire più competizioni, a partire dall'attacco con elementi di spessore da inserire alle spalle del tridente.