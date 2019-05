Napoli, restyling difesa: Trippier, Mendy e Aké obiettivi per l'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I primi colpi di mercato, in casa Napoli, potrebbero arrivare in difesa. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, la società azzurra vuole rifare buona parte del reparto, a cominciare dalle fasce, in virtù di una possibile partenza sia di Elseid Hysaj che di Mario Rui. Per ottenere maggiore spinta, dunque, il Napoli sta provando a convincere l'Olympique Lione a trattare Ferland Mendy, 25 anni, che il club francese valuta però tra i 40 e i 50 milioni. Il club partenopeo potrebbe comunque soddisfare la richiesta con un pagamento dilazionato.

Destra e centro - Per la fascia destra il nome principale resta quello di Kieran Trippier, 28 anni, considerato più completo dei terzini presenti in rosa. Anche qui, però, l'operazione con il Tottenham è piuttosto complicata. Dalle fasce al centro, per chiudere: rispunta il nome di Nathan Aké, 24enne del Bournemouth. Costa 30 milioni circa e il Napoli ci sta pensando per cautelarsi per il post-Albiol, in attesa di capire come lo spagnolo tornerà dall'infortunio.