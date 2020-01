Napoli, restyling totale in mediana: in estate assalto a Castrovilli

© foto di Giacomo Morini

Radio Kiss Kiss racconta di un Napoli molto interessato a Gaetano Castrovilli per la prossima sessione estiva di mercato. Impossibile arrivare al giocatore a gennaio, dove peraltro la linea mediana è già stata rinforzata con Demme e Lobotka. Più semplice convincere la Fiorentina a privarsene in estate secondo l'emittente partenopea, col pugliese che completerebbe la rivoluzione in mediana inaugurata in inverno.