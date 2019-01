Napoli, retroscena Allan: il PSG voleva anche il classe 2000 Gaetano

Emerge un ulteriore retroscena dalla trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain in merito ad Allan. Il club francese - secondo quanto rivelato da Canale 8 - nell'ultima offerta ha provato a inserire anche il cartellino di Gianluca Gaetano, talento classe 2000 della Primavera azzurra che recentemente ha debuttato nella prima squadra di Carlo Ancelotti e che ha giocato due volte contro i transalpini negli ultimi mesi in occasione della Youth League. La risposta di Aurelio De Laurentiis, però, è stata negativa per Allan ma anche per l'inserimento del giovanissimo calciatore partenopeo.