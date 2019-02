© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hamsik va in Cina, tutto fatto: "oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità". A scriverlo è Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola. "Marek Hamsik - si legge sul quotidiano torinese - cerca nuovi stimoli e glieli procurerà un nuovo campionato ed un lauto contratto, da 10 milioni a stagione per altri 3 anni, tanti soldi che gli darà il Dalian Yifang, la squadra dove gioca il belga Carrasco e che, alla fine, ha parzialmente accontentato De Laurentiis: 20 milioni la richiesta del Napoli, 10 l’offerta dei cinesi che, alla fine, hanno alzato la posta fino a 15. La trattativa è stata portata avanti direttamente da Juraj Venglos, lo storico manager di Hamsik, che nei giorni scorsi aveva fatto sparire le sue tracce e che aveva tenuto in ballo fino a ieri un’altra trattativa, con il Vissel Kobe, formazione giapponese che aveva già tesserato Iniesta".