Grandi elogi per il talento italiano della Juve, Moise Kean, dopo la doppietta all'Udinese. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che in estate l'agente Mino Raiola ha proposto al Napoli il giovane calciatore: il procuratore telefonò al presidente Aurelio De Laurentiis durante i giorni del ritiro a Dimaro, ma il patron azzurro frenò l'affare perché prendere un giocatore da valorizzare per la Juve non avrebbe avuto alcun senso.