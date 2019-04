© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che ci fosse anche il Napoli tra le pretendenti per Krzysztof Piątek non è di certo una novità. Che però avesse trovato persino un'intesa con il Genoa lascia un po' l'amaro in bocca, visti i numeri che sta mantenendo il bomber polacco passato al Milan lo scorso gennaio. Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, racconta un interessante retroscena. I due presidenti De Laurentiis e Preziosi avevano parlato anche di Piatek, c’era già l’accordo per 25 milioni di euro ma mancava l’intesa sull’ingaggio. Il Napoli ha offerto prima uno stipendio di 600 mila euro, rilanciando poi a 900 mila ma il rendimento del polacco e l’inserimento del Milan hanno poi fatto saltare la trattativa