Napoli, riaperto il centro di Castel Volturno: tre gruppi, tanta corsa e subito il pallone

In attesa di novità importanti sulla ripresa del campionato o quantomeno sugli allenamenti di squadra (probabilmente già il 18 maggio), il Napoli ieri è sceso in campo al centro tecnico di Castel Volturno dopo 59 giorni dall'ultima volta. Il primo ad arrivare è stato Rino Gattuso, prima ancora delle 9 quando è toccato al gruppo dei portieri occupare i 3 campi regolamentari del centro. Poco dopo l'allenatore è arrivato anche Edo De Laurentiis, unico dirigente presente nella struttura. Per il resto presenti il responsabile dello staff medico, il dottor Raffaele Canonico, insieme ad un fisioterapista ed un magazziniere per un gruppo ristrettissimo del personale.

Dopo i portieri, è stato il turno di Insigne insieme a 10 compagni. Intorno alle 13.30 è toccato al gruppo con Milik ad aprire gli arrivi ed, infine, dopo pranzo a Mertens ed elementi che seguono il Ramadan come Koulibaly, Ghoulam ed Elmas. Il senegalese e l'algerino si sono allenati regolarmente, avendo smaltito i rispettivi infortuni, così come Malcuit, reduce dal lungo stop per il crociato, tutti regolarmente a disposizione di Gattuso. Gli azzurri sono arrivati già in tenuta d'allenamento, accedendo ai campi individualmente direttamente dal parcheggio. Unico assente Giovanni Di Lorenzo, in permesso dopo la nascita della piccola Azzurra.

Lavoro aerobico, atletico e tecnico per allenamenti individuali, ma da subito col pallone, la cosa che è mancata di più in questi mesi soprattutto a quella parte del gruppo che non ha ampi spazi esterni nelle proprie abitazioni. Non sono mancate le prime accelerazioni, tanta corsa con cambi di direzione, sotto lo sguardo vigile dello staff di Gattuso che nei prossimi giorni effettuerà anche dei test per valutare la condizione generale. Non dovrebbero esserci però particolari scompensi tra i giocatori: non sono stati concessi permessi per rientrare in patria e tutti hanno svolto lavoro quotidiano dalle proprie abitazioni napoletane.