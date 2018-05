Napoli, riavvicinamento ADL-Sarri: oggi altro incontro per il rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un pranzo per riavvicinarsi, dimenticare le incomprensioni e provare ad andare avanti insieme, cavalcando ancora un progetto tecnico che ha stregato i tifosi del Napoli e non solo. Ieri è andato in scena a casa di Sarri l'attesissimo incontro con De Laurentiis, alla presenza anche del ds Giuntoli, l'ad Chiavelli ed il vice-presidente Edo De Laurentiis. Non è arrivata la fumata bianca, ma il summit può essere definito assolutamente positivo, considerando che si partiva da distanze importanti e con diverse questioni non gradite da entrambe le parti, come già manifestato tramite i media. Senza dimenticare che a far da sfondo ci sono tanti interessamenti, su tutti quello del Chelsea, fortemente intrigato da Sarri, ma che non ha sciolto le riserve su Conte (una separazione costerebbe oltre venti milioni di sterline).

Niente di definitivo, ma ora prevale la fiducia e la percentuali di permanenza di Sarri possono essere stimate sopra quel 50% indicato nelle ultime settimane. Sul mercato il programma non può che essere toccato per grandi linee, considerando le tante clausole, ma quasi tutte fissate a cifre oltre il reale valore dei giocatori. Un Napoli competitivo dunque, eventualmente rimpiazzando al meglio i partenti, anche se pilastri per Sarri come Koulibaly, Hamsik, Hysaj e Albiol sono stati già chiari sulla permanenza ed il desiderio di rilanciare la sfida alla Juventus, andandosi ad aggiungere virtualmente ad altri due big senza clausola come Insigne e Allan. Il passo in avanti più concreto ha riguardato l'ingaggio con la proposta di sfondare con i bonus quota 4mln di euro - allungando il contratto e probabilmente rimuovendo la clausola -, rendendo il tecnico il più pagato della Serie A dopo Allegri. Per la verità De Laurentiis avrebbe già voluto il sì, in modo da annunciarlo poi alla squadra in serata nella cena di fine stagione, ma è probabile un altro confronto, prima dell'inizio della serata insieme. In ogni caso poi andranno definiti i dettagli con l'entourage del tecnico, probabilmente a Roma alla Filmauro, ed eventuali annunci potrebbero arrivare solo dopo l'ultima di campionato.