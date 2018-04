Napoli, richiesta alla Lega: ultimi due turni in contemporanea

"Napoli, richiesta alla Lega: ultime due giornate in contemporanea". Così La Gazzetta dello Sport titola nelle sue pagine sportive, scrivendo che i partenopei vorrebbero la contemporaneità delle gare della penultima giornata, quelle che per regolamento possono disputarsi anche in orari diversi. Infatti, soltanto per l’ultima giornata è previsto l’orario d’inizio uguale per tutte e dieci le partite. Per la penultima no, c’è la possibilità che Napoli e Juventus possano giocare in orari o addirittura in giorni diversi.