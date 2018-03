Napoli, riconquistare il San Paolo per continuare a crederci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Provare a vincerle tutte, senza farsi condizionare dal cammino della Juventus. Il concetto espresso da Sarri più volte in conferenza è stato ripetuto spesso anche a Castelvolturno nel corso della settimana. Il Napoli è chiamato a cancellare il possibile ed umano scoramento per il distacco di quattro punti - al primo passaggio a vuoto dopo 10 vittorie di fila ed un campionato condotto dall'inizio in testa - e che quando domani sera scenderà in campo contro il Genoa potrebbe probabilmente essere di sette punti, considerando l'impegno non complicatissimo della Juventus che gioca in anticipo contro la SPAL.

La squadra di Sarri dovrà riconquistare il San Paolo, dopo il ko interno contro la Roma, ed in generale per migliorare un rendimento interno un po' al di sotto di quello strepitoso fuori casa che vede gli azzurri imbattuti dal novembre 2016. Pochissimi i punti lasciati per strada, quattordici complessivamente, ma dieci sono sfumati a Fuorigrotta, dove sono arrivate anche le uniche due sconfitte del campionato (Juventus e Roma) ed i pareggi contro Inter e Fiorentina. Anche per questo Sarri ha messo in guardia i suoi sul rendimento del Genoa: fuori casa i rossoblù sono ottavi e con soltanto nove gol subiti hanno la terza miglior difesa esterna dopo Napoli e Roma. E per tenere alta la concentrazione il tecnico del Napoli sta valutando di tenere tutti in ritiro a Castel Volturno, anche se con gli impegni serali spesso s'è preferito far dormire i giocatori a casa alla vigilia.