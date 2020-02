Napoli, riconquistato il pubblico: verso i 50mila per il Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono bastate tre vittorie, col ritorno di quello spirito di squadra e quel sacrificio mancato nei mesi scorsi, per ritrovare anche l'appoggio convinto della tifoseria. Il Napoli ha invertito il trend in casa contro la Lazio, nel giorno del ritorno al tifo dei gruppi organizzati, e dopo le vittorie su Juventus e Sampdoria la squadra di Gattuso sembra aver riportato dalla sua parte tutta la città, ricomponendo un binomio che potrebbe fare la differenza in questa seconda parte di stagione. Il Napoli nelle ultime tre uscite ha mostrato raziocinio tattico, nuovo impulso fisico, ma anche quell'anima e quella capacità di soffrire che è mancata nei mesi scorsi comportando non poche polemiche anche a livello ambientale.

La prova concreta arriverà domenica pomeriggio al ritorno della squadra al San Paolo per la sfida al Lecce. Ad attendere gli azzurri ci sarà uno stadio che presenterà una bellissima cornice di pubblico: risultano infatti già pieni quasi tutti i settori dell'anello superiore e ieri è partita anche la vendita degli anelli inferiori delle Curve. Per un San Paolo che finora ha viaggiato a 31mila spettatori di media (il settimo dato in serie A), è evidente l'impulso dato dagli ultimi risultati e la cura Gattuso. Si dovrebbero superare quindi i 39mila spettatori totalizzati contro la Juventus ed eguagliare o migliorare i 45.770 presenti col Brescia, che rappresentano il massimo stagionale. Un dato arrivato, non a caso, proprio poco prima di quella crisi tecnica e di spogliatoio da cui il Napoli sembra a tutti gli effetti essere uscito solo da poche settimane.