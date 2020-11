Napoli, ricorso respinto con accuse durissime: club furioso e pronto alla sfida al Coni

vedi letture

Grande delusione in casa Napoli. Ieri la Corte Sportiva d'Appello della Figc non ha soltanto respinto il ricorso sul 3-0 a tavolino della gara con la Juventus ed il punto di penalizzazione, inflitto un mese fa dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, ma è andata oltre muovendo delle vere e proprie accuse con toni fortissimi al club partenopeo. Nel bocciare l'ampia e dettagliata documentazione prodotta dal Napoli sullo stop della ASL, prevista come eccezione dallo stesso protocollo di riferimento per il mondo del calcio, il giudice Piero Sandulli non ha messo in discussione la validità dell'ordine dell'autorità sanitaria ma ha accusato il club di De Laurentiis di aver avuto un comportamento, nei giorni antecedenti alla disputa del match, "teso a precostituirsi un alibi per non giocare quella partita", andando dunque oltre "il fine dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo".

I toni e l'impianto della sentenza, che ripercorre anche l'annullamento del charter e dei tamponi - che il club era pronto a svolgere nel giorno gara, con tanto di prenotazione documentata - hanno portato ad una dura replica da parte del Napoli: "La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l’operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio". Il prossimo passaggio sarà dunque al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, probabilmente a dicembre inoltrato. E molto probabilmente non sarà l'ultimo.