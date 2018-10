Napoli, riecco Arias: a gennaio altro tentativo per il terzino colombiano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli. Santiago Arias, tormentone d'estate, è andato all'Atletico Madrid per sostituire Sime Vrsaljko ma sta giocando poco. Per questo potrebbe lasciare i Colchoneros ed essere così alternativa per la fascia di Carlo Ancelotti.