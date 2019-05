Napoli, rientra il caso Insigne: vuole restare. In campo con il Cagliari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grande attesa per il ritorno in campo di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Come riporta Il Mattino di oggi il numero 24 ha smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi con il gruppo: a questo punto si candida per una maglia da titolare con il Cagliari.

Pace fatta - Torna il sereno dopo l'incontro a casa di Ancelotti tra lo stesso Insigne, il presidente De Laurentiis e il manager Raiola. Il capitano ha confermato la voglia di restare in maglia azzurra e ha allontanato le voci di un suo possibile addio a giugno.