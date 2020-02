Napoli, rientri ed abbondanza: Gattuso e l'incredibile panchina di Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Oggi ne mancavano 5-6, erano in tribuna, li hanno inquadrati e sembravano i galacticos". La battuta di Gennaro Gattuso sugli infortunati, due settimane fa dopo la vittoria con la Lazio che ha segnato l'inversione del trend in casa Napoli, è tornata in mente nel leggere la panchina disponibile per la sfida contro la Sampdoria. Il tecnico del Napoli ha infatti ritrovato, pur non rischiandoli al rientro dagli infortuni, l'equivalente di non meno di 200mln di euro di cartellini: a partire da Koulibaly, Maksimovic, Allan, Mertens che si sono aggiunti a Demme, Lozano, Llorente e Politano (con Fabian, Younes e Ghoulam non disponibili) per una scelta ed un'abbondanza che a Napoli è indubbiamente senza precedenti.

Questa settimana servirà a Rino Gattuso per avere tutta la rosa al meglio della condizione ed arrivare alla sfida con il Lecce con la possibilità di fare scelte importanti. Maksimovic è più avanti rispetto a Koulibaly, ma anche schierarne uno dei due, in coppia con Manolas, permetterà a Di Lorenzo di tornare a destra nel suo ruolo naturale. A centrocampo, oltre all'influenzato Fabian, sarà pronto per riprendersi un posto da titolare anche Allan, teoricamente titolare nel terzetto con Demme ed uno tra Zielinski e lo spagnolo. In attacco s'è già vista, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza di Mertens, a segno nel finale a Genova ed arma micidiale da poter sfruttare a partita in corso e non solo. A Gattuso il compito, una volta inserito gli ultimi arrivati e portata al top la condizione dei rientranti, di una gestione positiva per poter dare continuità alle ultime tre vittorie consecutive e fare la differenza in questa seconda parte di stagione rispetto a diverse squadre che la precedono in classifica con i giocatori contati in ogni reparto.