Napoli, rifiutata un'offerta da 45 milioni del Man City per Jorginho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Napoli ha rifiutato una prima offerta del Manchester City da circa 45 milioni di euro per il centrocampista azzurro Jorginho. Il club di De Laurentiis chiede almeno 60 milioni di euro per lasciar partire l'italo-brasiliano, anche grazie al fatto che a far concorrenza ai Citizens c'è anche il Chelsea, che potrebbe presto annunciare Sarri come nuovo tecnico.