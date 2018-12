Fonte: Tuttonapoli.net

Rabiot è in scadenza di contratto e si è promesso al Barcellona. Ed allora al Psg cercano un centrocampista di livello internazionale ed hanno puntato sul Allan. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club parigino è pronto a mettere sul tavolo 80 milioni. "Il Napoli non ci sente, nel progetto di Ancelotti stiamo parlando di un insostituibile. Come finirà? Che il Psg, magari, alzerà l’offerta (può, eccome se può) e che il Napoli cercherà di resistere" si legge sul quotidiano.