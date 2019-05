Napoli, rifiutati 90 milioni dal Real Madrid per Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna sorpresa in casa Napoli sul futuro di Kalidou Koulibaly, che sarà sempre più tinto d'azzurro. Sebbene piaccia praticamente a tutti i top club d'Europa, il difensore senegalese resterà al Napoli, come ribadito anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che però rivela che qualche serio tentativo di strapparlo ad Aurelio De Laurentiis c'è stato, senza però far cedere il patron partenopeo.

Sirene Real - L'offerta non può che arrivare da Madrid. Il Real infatti ha proposto al club azzurro 90 milioni di euro - si legge - in cambio di Kalidou. Tramite l'agente Ramadani, procuratore del centrale azzurro, è stata recapitata la proposta ufficiale del Real Madrid, a cui il presidente De Laurentiis ha risposto 'No, grazie'. Sul giocatore s'è fatto vivo anche il PSG, che sarebbe disposto ad investire la stessa cifra, ma Koulibaly non si muove da Napoli, né per 90 milioni né per una cifra più alta, altrimenti Ancelotti si incatenerebbe a Castel Volturno. E questo l'ha dichiarato lui in persona.