Napoli-Rijeka, le formazioni ufficiali: Gattuso con Zielinski e Petagna. Nella notte per Maradona

Non sarà una notte come le altre per il Napoli di Gennaro Gattuso che, con questa formazione, sfiderà il Rijeka. Questi gli undici nella notte di Diego Maradona, fischio d'inizio ore 21, per la sfida di Europa League.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. A disp: Contini, Ospina, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Insigne, Manolas, Lobotka. All: Gattuso.

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic. A disp: Nwolokor, Frigan, Braut, Yateke, Raspopovic, Hodza, Putnik, Frigan. All: Rozman.