© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Verdi sembra ormai essere lontano da Napoli. Come scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive, il Torino è pronto a provare il controsorpasso alla Sampdoria che però sembra già avere l'intesa anche con l'attaccante che dopo appena un anno ha chiesto di andare via. Un'avventura, qulla di Verdi al Napoli, iniziata sotto una cattiva stella: dal suo no nel gennaio del 2018 per timore di non trovare posto nel Napoli di Sarri. Una maledizione: neppure nel Napoli di Ancelotti ne ha avuto tantissimo.