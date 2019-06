Napoli, rilancio per Lozano. Gli azzurri rappresentano la quarta scelta

© foto di PhotoViews

Il Napoli non molla Hirving Lozano. Il messicano - fa sapere Il Mattino - è il preferito di Carlo Ancelotti per l'attacco e il presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per accontentarlo. Il club azzurro è tornato alla carica con l'entourage del ragazzo, con la dirigenza partenopea pronta a migliorare l'offerta economica al PSV Eindhoven.

I dubbi dell'entourage. Ci sono perplessità della compatibilità con Lorenzo Insigne, altro assistito dei Raiola. Intanto il ds Cristiano Giuntoli ha tranquillizzato tutti, facendo capire che la presenza in campo di Lozano e Insigne è possibile secondo il pensiero di Ancelotti. Gli agenti del messicano hanno ribadito l'interesse di PSG, Barcellona e Manchester United, che rappresentano la priorità per lui. Il Napoli, ad oggi, è una quarta scelta, anche con un potenziamento contrattuale.

Ancelotti ci lavora. Il tecnico va in pressing anche sulla famiglia del ragazzo. Raiola, invece, avrebbe una strategia: far partire Insigne e sostituirlo con Lozano, ma Lorenzo ha fatto capire di voler continuare a giocare nel Napoli.