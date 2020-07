Napoli, rimandata la revisione dei conti del Lille: il club vuole prima cedere Osimhen e Gabriel

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), ossia l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche in Francia, ha deciso di fissare una nuova scadenza in merito alla posizione finanziaria del Lille. Il club del Nord di Francia ha ottenuto un rinvio dell'audizione, con l'obiettivo di finalizzare il prima possibile le cessioni di Osimhen e Gabriel, monetizzando il più possibile e sistemando il bilancio, onde evitare sanzioni. Approvati in giornata, invece, i conti del Bordeaux.