Napoli, rimonta allo scadere: secondo posto e due pedine ritrovate

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli rimonta il Cagliari allo scadere e conquista matematicamente - con tre turni d'anticipo - il secondo posto per il secondo anno di fila, il terzo negli ultimi quattro anni. Un risultato scontato in realtà ormai da mesi, al punto da gestire il distacco sull'Inter e dirottare le attenzioni sull'Europa League, non però in estate con gli azzurri immaginati da tutti i grandi media fuori persino dalle prime quattro in base agli investimenti delle concorrenti.

La matematica arriva con una gara tutt'altro che trascendentale, regalando - come spesso nel girone di ritorno - un intero tempo agli avversari in cui giochicchia senza mai riuscire a pungere. Meglio nella ripresa, nonostante il gol subito al primo vero affondo del Cagliari, con l'ingresso di Milik che dà più peso in area e maggiore possibilità di verticalizzare o andare al cross. Cragno con un prodigio su Mertens rinvia il pareggio che trova comunque il belga, perso proprio dalla difesa distratta dal polacco. Il Napoli continua a creare, ma il gol-vittoria arriva soltanto in pieno recupero, tra le proteste del Cagliari, su un rigore per un tocco di mano che Chiffi ignora per un paio di minuti, prima di essere richiamato da Mariani perché il VAR traccia la linea vettoriale proiettando il pallone e decretando - come sottolineato dal designatore di Rizzoli - che è senza dubbio in area di rigore. Uno dei casi in cui il VAR può dare oggettività alla decisione dell'arbitro.

Le difficoltà di alcuni giocatori già da tempo in lista di sbarco, ma soprattutto i soliti errori sotto porta del Napoli - 17 tiri con 8 occasioni da gol a 1, secondo la Lega - sembrano un copione scritto per arrivare al riscatto dei due giocatori più attesi da Ancelotti, società e tifoseria. Faouzi Ghoulam, apparso finalmente in crescita, che dopo aver propiziato il pari fa partire anche il cross che porta al rigore ("ha superato l'anno di stop, avrà l'estate per tornare al top e ripartiremo da lui", le parole di Ancelotti in conferenza) e Lorenzo Insigne che dopo il rigore fallito con la Juventus ha il coraggio di ripresentarsi dal dischetto e trasformare il rigore al 95', mettendo così un punto a tutte le tensioni e le incomprensioni, mostrando la maglia ai tifosi in un abbraccio ideale per ripartire insieme come in tutte le storie d'amore. Due tasselli importanti in prospettiva, al pari del ritorno di Albiol da titolare al fianco di Koulibaly e la crescita di Zielinski da centrocampista centrale.