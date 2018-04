Napoli, rimonta e polemiche nell'anticipo: rischio contraccolpo a Firenze

Una settimana dopo l'impresa di Torino, il Napoli si ritrova nuovamente a forte rischio di un contraccolpo psicologico o quantomeno di un forte condizionamento, come se fosse già sceso in campo rimediando un passo falso. Paradossi di un campionato a medie punti folli che ormai viaggia legato a quello della Juventus e che senza contemporaneità espone chi gioca dopo a questo scenario. Vittoria rocambolesca nel finale dei bianconeri, tra le polemiche arbitrali e le forti recriminazioni dell'Inter, come già era accaduto in Lazio-Juve che non a caso condizionò non poco gli azzurri successivamente nel ko interno con la Roma.

Al Napoli il compito di trasformare nuovamente in energia positiva la spinta straordinaria dei tifosi alla partenza dalla stazione centrale di Napoli ed all'arrivo a Firenze. Solo senza testa pesante - espressione spesso tirata in ballo da Sarri - una squadra come il Napoli non abituata a queste pressioni può far valere le proprie qualità tecniche e le conoscenze tattiche del triennio con Sarri. Non semplice con la squadra che dal possibile sorpasso ora dovrà scendere in campo per tornare a -1, per ricostruirsi una chance più che altro per la penultima quando la Juve farà visita alla Roma.

Il focus è principalmente sull'aspetto psicologico, anche perché il Napoli sulla carta ha tutte le carte in regola per fare risultato pieno a Firenze. La squadra di Sarri è quella che tira di più in porta in Italia e che subisce meno tiri fuori casa (terza in Europa dietro solo City e Liverpool) ed i numeri migliorano ulteriormente, trovando la migliore espressione del Sarrismo: imbattuti da novembre 2016, reduci dalla vittoria nel bunker della Juventus dove non hanno concesso tiri in porta. E sul campo delle prime sei ha subito un solo gol (quello di De Vrij ininfluente). Biglietto da visita significativo, ma tutto dipenderà da come avranno assorbito l'incredibile anticipo dei rivali.