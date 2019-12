Napoli, rinforzi giusti e subito. Gattuso chiede Rodriguez e sogna Torreira

Un regista di centrocampo e un terzino sinistro: Il Mattino fa il punto sugli acquisti che Gattuso vorrebbe avere a disposizione a Castel Volturno già nei primi giorni dell'anno. Lucas Torreira, ex Sampdoria, sarebbe il nome perfetto per il primo ruolo, ma permane la distanza tra la valutazione che ne fa De Laurentiis e l'Arsenal, quindi può tornare attuale anche il nome di Berge. Per quanto riguarda l'esterno sinistro, Gattuso ha il pallino Ricardo Rodriguez, già allenato a Milanello e in uscita dai rossoneri.