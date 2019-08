Napoli, rinnovo complicato per Milik: ha chiesto un ingaggio raddoppiato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik cerca casa a Napoli ma non è ancora certo di continuare la propria avventura in azzurro. Il giocatore, in sede di rinnovo di contratto, ha chiesto un ingaggio doppio rispetto a quello attuale con scadenza fissata nel 2021 ed è per questo che tutto si è fermato bruscamente. Real Betis, Everton e alcuni club cinesi hanno chiesto informazioni anche se la sua priorità è quella di restare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.