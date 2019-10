© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arek Milik non è vicino al rinnovo con il Napoli. La trattativa per il prolungamento del polacco, attualmente in scadenza nel 2021, è in stand-by anche perché la sua richiesta di ingaggio è quasi il doppio rispetto a ciò che guadagna adesso. Da 2,5 milioni a 4,5. Una richiesta che Giuntoli e De Laurentiis non hanno neanche preso in considerazione per il momento, ritenendola ovviamente troppo alta anche se potrebbe essere considerata in linea con gli altri contratti dei giocatori di prima fascia presenti in rosa. Il futuro dunque resta più che incerto, in attesa ovviamente che l'attaccante torni anche a segnare, visto che l'appuntamento con la rete ritarda ormai da quasi sei mesi. A riportarlo è La Repubblica.