Napoli, rinnovo Mertens: al vaglio l'ipotesi di inserire una mini clausola rescissoria

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l'intesa di massima tra Napoli e Mertens sarebbe già stata raggiunta negli ultimi giorni ma ancora la fumata bianca non sarebbe arrivata perché è al vaglio l'ipotesi di inserire nel contratto una mini clausola rescissoria che permetterebbe al giocatore di liberarsi nel caso in cui volesse dire addio agli azzurri in anticipo rispetto alla nuova scadenza. Un prolungamento che non è in dubbio in questo momento ma che difficilmente arriverà prima del Barcellona.