Napoli, rinnovo Mertens: altri passi avanti. Si lavora per la clausola

Continua la telenovela, in casa Napoli, relativa al rinnovo di Dries Mertens. Secondo quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola si respira sempre più ottimismo sul fatto che il belga possa prolungare il suo contratto con il club partenopeo. L'offerta di De Laurentiis è di 3,5 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2021. Le parti continuano a discutere, sia sull'ingaggio che sulla clausola rescissoria, ma nelle ultime ore sono stati fatti ulteriori, importanti, passi in avanti.