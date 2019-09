Napoli, rinnovo Milik: nuovo dialogo tra le parti per trovare l'intesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'estate di Arek Milik non è stata semplice. Da una parte lo spettro di Icardi, dall'altra la questione contrattuale. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il polacco ha sempre aspirato al raddoppio dell'ingaggio, ipotesi mai presa in considerazione dal Napoli. Ora le parti - si legge - hanno ricominciato a dialogare per trovare un'intesa. Milik adesso ha recuperato e vuole giocare: gol e prestazioni sono la medicina migliore per allontanare, una volta per tutte, l'ombra di Maurito.