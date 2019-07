Napoli, rinnovo per cinque anni per Contini. Poi prestito all'Entella

© foto di Fabio Sebastiani

Come riportato da Sky Sport, Nikita Contini rinnoverà con il Napoli prima di partire in prestito. Il portiere classe 1996, nato in Ucraina, ha infatti esteso il proprio contratto per altri cinque anni. La prossima settimana si trasferirà all’Entella dive discuterà il prossimo campionato di Serie B. Lo scorso anno era al Siena, in C.