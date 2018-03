Napoli, rinnovo Sarri in arrivo: adeguamento e garanzie per l'intesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella testa di Maurizio Sarri c'è solo la lotta Scudetto, a partire dalla prossima gara sul campo del Sassuolo. Difficile per il modo di lavorare, ma anche di intendere calcio, che possa in questi giorni definirsi la trattativa per il rinnovo del contratto tra le doppie sedute di Castelvolturno. Per questo, nonostante la presenza in città del suo agente e di De Laurentiis, il tutto potrebbe limitarsi ad un contatto tra le parti per un'intesa di massima sull'andare avanti insieme per poi intavolare la trattativa nel dettaglio più avanti.

Le firme potrebbero slittare a metà aprile, quando De Laurentiis rientrerà dagli Stati Uniti. Più difficile invece per fine campionato (quando comunque scadrebbe la clausola risolutiva di Sarri) perché comunque la società sta già iniziando le manovre sul mercato - che da quest'estate durerà meno - e dovrà definire i primi colpi con l'ok dell'allenatore. L'obiettivo è allungare l'accordo e rimuovere la clausola da circa 8mln di euro: non ci sono particolari problemi nell'adeguamento fino a 4mln di euro bonus inclusi ed i ragionamenti saranno più che altro sulla condivisione del progetto per "poter dare il 101%" come ama ripetere il tecnico. Dal rinnovo di Giuntoli, importantissimo per il tecnico, alla conferma di alcuni giocatori chiave (importanti, per esempio, gli ultimi rinnovi di Allan e Chiriches e la volontà di chiudere in azzurro di Albiol), alla degna sostituzione di chi eventualmente forzerà per andare via fino a quegli elementi utili per migliorare o 'allungare' la rosa che non sono arrivati a gennaio.