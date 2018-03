Napoli, rinnovo Sarri: incontro con De Laurentiis durante la sosta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto un primo confronto tra Maurizio Sarri e il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso di questa sosta, per intavolare la trattativa per il rinnovo di contratto. Sarri è pronto ad ascoltare le idee e i progetti del proprietario azzurro, senza la voglia di scappare da un mondo che lo ha adottato fin dal suo arrivo in Campania.