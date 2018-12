Napoli, rinnovo Zielinski in stand-by: c'è il nodo-clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piotr Zielinski e il Napoli, un rinnovo che s'ha da fare? Se ne parla già da diversi mesi, ma secondo il Corriere dello Sport questa situazione è in una fase di stallo. Non c'è stato ancora un esito positivo nella trattativa, ma il club azzurro sembra aver ammorbidito la sua posizione circa la clausola: prima voleva portarla dagli attuali 65 milioni fino a quasi 130, mentre adesso potrebbe accontentarsi di un innalzamento fino ai 90. Intanto però c'è stand-by, ma nulla di grave. De Laurentiis sa che per il momento nessuno gli corre dietro.