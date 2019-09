© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Napoli si lavora da tempo al rinnovo di Piotr Zielinski. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, l'unico nodo da sciogliere prima di dare l'annuncio è quello relativo alla clausola rescissoria del polacco. Quella attuale è di 65 milioni di euro ed il manager del giocatore non vuole cambiare nulla. Il Napoli vorrebbe cancellarla e in alternativa alzarla a 90 milioni. Ed è l'unico punto su cui l'intesa non è totale.