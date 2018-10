Napoli, rinnovo Zielinski: non c'è ancora l'accordo sulla clausola

Sono terminati da pochi minuti i primi tempi delle due gare della seconda giornata della fase a gironi di Champions League iniziate alle ore 18.55. Reti bianche a Mosca fra Lokomotiv e Schalke04, mentre al Parco dei Principi il PSG conduce per 4-0 sulla Stella Rossa. Decidono la doppietta...

Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

Spezia, Galabinov: "Farò di tutto per esserci a Livorno"

Venezia in ritiro a Roma in vista della sfida contro il Perugia

Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Serie B, Giudice Sportivo. Stop per Nesta e i ds di Benevento e Crotone

Padova, frattura al terzo metacarpo per Mandorlini

Da settimane il Napoli sta trattando il rinnovo del contratto del centrocampista polacco Piotr Zielinski . Come riferisce ' Radio Marte ', al momento le parti non hanno trovato ancora l'accordo, soprattutto sul valore della clausola rescissoria: il club partenopeo vorrebbe fissarla a 120 milioni di euro, l'entourage dell'ex Udinese a circa 80 milioni. Le parti si aggiorneranno nuovamente sul tema già nei prossimi giorni.

