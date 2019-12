© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante i passi in avanti, non c'è ancora la fumata bianca per il rinnovo di Piotr Zielinski, in scadenza nel 2021 ma elemento su cui il Napoli intende ripartire. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la trattativa prosegue perché manca l’accordo sull’importo della clausola rescissoria valida per l’estero. Il club azzurro punta ad inserire una clausola intorno ai 100 milioni di euro, ma il manager del centrocampista, Bartlomiej Bolek, spinge per averla più bassa. Il momento della firma non sembra ancora arrivato, ma la scadenza si avvicina ed il Napoli continua a ritenere questo rinnovo prioritario - come quello di Milik - per evitare si vada nella direzione di Mertens e Callejon.