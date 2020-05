Napoli, ripresa senza ritiro e con sedute individuali: Gattuso attende il nuovo protocollo

vedi letture

Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi il Napoli torna in campo per iniziare una nuova settimana d'allenamento. Quella odierna doveva essere la data degli allenamenti collettivi e del ritiro, ma in realtà non ci saranno particolari novità. L'isolamento di squadra è naufragato di fonte alle difficoltà logistiche in merito alle strutture aperte in questa fase e sulle sedute di gruppo il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra. In attesa che avvenga, le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali.

In attesa di novità sul protocollo, per quanto riguarda soprattutto la quarantena di squadra dopo un positivo che è la vera sfida per la ripresa del campionato, il Napoli questa settimana alzerà ulteriormente i ritmi delle sedute individuali. Gattuso infatti può essere soddisfatto dell'ottima condizione generale della squadra (out solo Manolas per un problema muscolare), grazie anche alla serietà con cui è stato svolto il lavoro personalizzato a casa nei mesi scorsi. Intanto tutta la squadra è risultata negativa al secondo tampone, in totale il quarto dall'inizio delle sedute individuali. Oltre ai tamponi, sono stati effettuati anche i test cardio-polmonari ed a questo punto mancano solo le analisi del sangue che potrebbero avvenire in giornata.