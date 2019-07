Napoli, ripresi i contatti con Raiola per Lozano del PSV

© foto di Imago/Image Sport

Nuovi contatti tra il Napoli e Mino Raiola per Hirving Lozano. Dopo i rallentamenti delle scorse settimane i partenopei hanno riallacciato i rapporti con l'agente per il messicano, visto soprattutto che Nicolas Pepé è definitivamente saltato e che la trattativa per James Rodriguez è in salita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.