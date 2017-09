Napoli, riscatto Reina: segnali di ripresa dal giocatore più discusso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo i tre punti e l'aggancio allo Shakhtar in classifica. La seconda giornata di Champions col Feyenoord potrebbe essere importante per la stagione di Pepe Reina, finora il giocatore più discusso a Napoli. Il rendimento del portiere spagnolo in questo inizio di stagione infatti non è stato sicuramente all'altezza, con l'uscita a vuoto in Ucraina per il 2-0 che ha tagliato le gambe agli azzurri ed il gol incassato sul proprio palo con la Spal che, a dieci minuti dalla fine, non è costato due punti solo grazie ad una grande giocata individuale di Ghoulam nel finale. Al di là degli errori, che possono capitare naturalmente a qualsiasi portiere, fino alla sfida di martedì a Reina era mancato anche un guizzo, un grande intervento da piazzare da contraltare alle sbavature come accaduto del resto nelle scorse stagioni.

Il rigore parato con il Feyenoord, sul punteggio di 2-0, ha impedito agli olandesi di rientrare in partita. Così come più tardi una bella parata di grande reattività. Più che per la gara, dominata e gestita dal Napoli con gli ospiti che sin dai primi minuti hanno subito mostrato di non avere le armi per poter impensierire il Napoli, la prova di Reina può essere importante in prospettiva del resto della stagione. Per restare al vertice c'è bisogno anche di un contributo importante, in termini di punti, dal proprio portiere e l'ambiente non può che auspicarsi che la prova dell'ex Liverpool e Bayern sia un cambio di rotta, un'inversione di tendenza e non soltanto un un exploit in una stagione di alti e bassi.