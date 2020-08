Napoli, rischio beffa anche per Matvienko: Giuntoli si cautela con Sokratis e Mustafi

Il Napoli si cautela al centro della difesa in attesa delle probabili cessioni di Koulibaly e Maksimovic e punta con decisione a Matvienko dello Shakhtar Donetsk. Con 15 milioni si chiude, ma il ds Giuntoli ancora non ha stretto intorno al suo nome e il rischio di perderlo come successo per Gabriel non è da escludere. Infatti, la Lokomotiv Mosca è pronta a farsi avanti con decisione ed è per questo che in ballo restano anche i nomi di Sokratis Papastathopoulous, ex compagno di Gattuso al Milan, e Mustafi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.