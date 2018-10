Napoli, risse in città: ultras azzurri a caccia di hooligans

Fonte: Tuttonapoli.net

"La caccia è durata per ore, fino a tarda sera. Ronde di scooter con ragazzi in sella a due a due che hanno girato per il Centro storico di Napoli. Gli ultras del Napoli cercavano cinquanta hooligan, facce conosciute e schedate che già le autorità inglesi avevano segnalato a quelle italiane". E' il racconto che fa l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a proposito dell'allarme hoolingans. "Le frange più violente del tifo napoletano si sono organizzate come se fossero in guerra. Una strategia ben precisa per non dare nell’occhio: a due a due con gli scooter e sms in caso di avvistamento di supporters inglesi. Quando qualche tifoso "reds" si è trovato a passare per il Centro è stato colpito: niente coltelli, solo pugni. Una decina di casi sono stati segnalati e nessuno che è dovuto ricorrere alle cure mediche" rivela il quotidiano. "L’allarme violenza si protrarrà per tutta la giornata di oggi: c’è il rischio di aggressioni per i tifosi che raggiungeranno lo stadio San Paolo" conclude il quotidiano.