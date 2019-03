Napoli, risultato perfetto ma Ancelotti lancia subito l'avviso per il ritorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli rifila tre reti al Salisburgo ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Il risultato al fischio finale sorride agli azzurri, ma non deve trarre in inganno: la formazione austriaca nei 90' ha mostrato a tutti gli effetti il suo dna europeo ed il perché l'anno scorso sia arrivata in semifinale eliminando Borussia Dortmund e Lazio, giocando a viso aperto ad un ritmo incredibile sin dai primi minuti, lasciando praterie alle spalle della difesa pur di non rinunciare a ribattere colpo su colpo e non trovando almeno una rete principalmente per merito di un super Meret. Tant'è che alla fine le due squadre si sono divise possesso palla e tiri nello specchio, ma con un 3-0 che dà tranquillità nonostante le squalifiche di Koulibaly e Maksimovic che porteranno Ancelotti a lanciare il giovane Luperto al fianco di Chiriches alla Red Bull Arena.

"Non bisogna staccare la spina altrimenti si rischia di essere la sorpresa in negativo del turno", le parole di Carlo Ancelotti sul finale di gara dei suoi, merito però principalmente del Salisburgo. Raramente gli azzurri incrociano in Italia avversari che impostano un ritmo del genere, con continui capovolgimenti di fronte, ed il finale sofferto lo si può spiegare anche dal punto di vista atletico, oltre che di cambi - Diawara, Ounas e Insigne - che non hanno aiutato la squadra. Ancelotti può godersi i tre gol, che chiudono probabilmente un periodo sfortunato con tante partite dominate ma con tanti errori sotto porta, ma non ha fatto mancare un messaggio in vista già del ritorno. Nonostante i tre gol di scarto, il Salisburgo tenterà il tutto per tutto e spetterà al Napoli trovare il gol - con quelle stesse verticalizzazioni alle spalle della difesa che hanno fatto malissimo agli austriaci - per spegnere il tentativo di rimonta, evitare inutili sofferenze e presentarsi al sorteggio dei quarti di finale.