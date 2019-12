© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli andrà in ritiro a Castel Volturno per preparare le prossime partite, a cominciare da mercoledì. Questa la decisione presa stamattina da Carlo Ancelotti che, stando a quanto riferito da Sky Sport, evidentemente ha sentito la necessità di tenere il gruppo unito in questo momento delicatissimo. L'allenatore azzurro le sta provando tutte e ora ha imposto il ritiro fino a data da destinarsi.