© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli sembra essere tornato al punto di partenza. Sfumato Nicolas Pépé, ieri annunciato dall'Arsenal e diventato l'acquisto più costoso della storia dei gunners, il club partenopeo ha riallacciato i contatti con Mino Raiola per Hirving Lozano, classe '95 del PSV. Il gradimento del messicano al trasferimento non è in discussione, a maggior ragione dopo l'eliminazione al secondo turno preliminare di Champions, ma gli olandesi chiedono la clausola che ammonta a più di 40mln di euro.

Il club ha intenzione di assicurare ad Ancelotti due giocatori offensivi. Considerando le probabili ed imminenti cessioni di Verdi ed Ounas, resterebbe solo Younes come cambio offensivo ai quattro giocatori dei quatto ruoli d'attacco (Insigne, Mertens e Callejon dietro la punta Milik) e Lozano potrebbe ricoprire diversi ruoli nel terzetto dietro la punta ma all'occorrenza anche quello più avanzato da falso nove. Da verificare la compatibilità con James, che resta nel mirino del club ma solo alle proprie condizioni. Sarebbe difficile ad ogni modo ritenerlo una seconda scelta visto che Lozano è stato uno dei primi nomi richiesti da Ancelotti, già la scorsa estate, dopo averlo ammirato e commentato al mondiale per la tv di stato messicana salvo poi metterlo in standby per piste ritenute più invitanti, ma anche più complesse, come proprio quella per Pépé.